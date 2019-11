Capital Bra rappt: «Keine Angst vor ein paar Arabern»

Von Arabern erpresst? Der Rapper Capital Bra (25) hat sich in einem neuen Video trotzig gezeigt.

In «Der Bratan bleibt der Gleiche» spielt er offensichtlich auf seine jüngsten Schwierigkeiten an: «Was soll ich sagen: Capital hat keine Angst vor ein paar Arabern», rappt er. Und: «Sie haben gesagt, sie wollen mich ficken, wenn ich nicht bezahle, aber Gott ist groß, Bruder, größer als ihr alle.» Das in der Nacht zum Freitag (29. November 2019) veröffentlichte Video wurde innerhalb weniger Stunden Hunderttausende Mal geklickt.

