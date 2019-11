Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Zöllner finden 120 000 Schmuggelzigaretten in geparktem Auto

Zöllner haben in einem geparkten Auto in Prenzlauer Berg rund 120 000 Schmuggelzigaretten entdeckt. Den Fahndern waren im Kofferraum des Kastenwagens am Montagabend Kartons aufgefallen, die für den Transport von unversteuerten Kartons genutzt werden, wie das Hauptzollamt am Dienstag mitteilte. Eine Tabakspürhündin erschnüffelte die Zigaretten.

Der Zoll hatte den Angaben zufolge am Montag verdachtsunabhängige Kontrollen durchgeführt. Der Wagen stand in der Schneeglöckchenstraße. Im Innern fanden sie die polnischen Originalkennzeichen. Die hinterzogenen Abgaben bezifferten die Zöllner auf 23 000 Euro.