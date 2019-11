Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Kind Drogen angeboten? Zwei Männer festgenommen

Zwei Männer sollen im U-Bahnhof Schönleinstraße möglicherweise versucht haben, einem etwa zehnjährigen Mädchen Drogen zu geben. Ein Zeuge beobachtete, wie ein 31-Jähriger am Samstagabend auf der Zwischenebene des Bahnhofs eine kleine Kugel aus seinem Mund geholt und das Kind zu sich herangewunken habe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 33-Jähriger soll dem Kind, das mit Gleichaltrigen spielte, eine Spritze entgegengehalten haben. Die beiden wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen des Überlassens von Betäubungsmitteln an Minderjährige ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Als die Polizei eintraf, waren die Kinder nicht mehr am Ort. Die Festgenommenen waren Teil einer größeren Gruppe, hieß es.

