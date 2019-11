Immer mehr Hacker-Angriffe auf Berliner Verwaltung

Die Berliner Landesverwaltung wird immer öfter Ziel von Hackerangriffen.

Die Zahl solcher Cyberattacken mit Schadsoftware habe sich innerhalb von fünf Jahren auf zuletzt rund sieben Millionen verdoppelt, sagte Ines Fiedler, Vorstand des IT Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ), am 19. November 2019. Neben der Quantität habe sich auch die Qualität der Angriffe erhöht.

Dank umfangreicher Schutzmaßnahmen sei es indes noch keinem Angreifer gelungen, an Bürgerdaten oder andere sensible Informationen zu kommen. Diese Daten seien in einem - «High Security Data Center» genannten - Rechenzentrum mit mehreren Tausend Servern an einem geheimen Ort sicher verwahrt.

Nach Trojanaerangriff agiert das Kammergericht im Notbetrieb

In Berlin hatten zuletzt sogenannte Trojanerangriffe auf das Kammergericht und auf Rechner der Humboldt-Universität für Schlagzeilen gesorgt. Betroffen waren auch einige Computer in Schulen. Vor allem am Kammergericht waren die Auswirkungen der am 25. September entdeckten Attacke erheblich, bis heute wird die Arbeit dort in einem Notbetrieb verrichtet. 500 Computer müssen ausgetauscht werden.