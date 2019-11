Bei einem Angriff auf offener Straße ist ein 76-jähriger Mann in Berlin-Pankow mit antisemitischen Sprüchen beleidigt und danach geschlagen worden.

Dabei soll nach Angaben der Polizei vom 19. November 2019 ein 16-jähriger Junge am Morgen zuvor in der Berliner Straße aus einer Gruppe heraus den Mann, der nach Polizeiangaben kein Jude war, zunächst angepöbelt haben. Beide sollen dabei in einen Streit geraten sein, wobei der Jugendliche dem Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Durch die Wucht der Schläge verlor der 76-Jährige das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Alarmierte Polizisten stellten den mutmaßlichen Schläger und übergaben ihn nach Feststellung der Personalien seinem Vater. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.