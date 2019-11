Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Polizei: Betrüger von Senioren in Nordbrandenburg aktiv

Ob Enkeltrick oder Amtsanmaßung: Senioren in Nordbrandenburg sind laut Polizei seit einiger Zeit vermehrt Opfer von Telefonbetrügern geworden. Eine Polizeisprecherin sprach von einer «Welle» von Betrugsfällen, die die Landkreise Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz erfasst habe. Am Montag meldete die zuständige Polizeidirektion, dass Betrüger am vergangenen Freitag in den Regionen gleich vier Mal zugeschlagen hätten. In zwei Fällen erbeuteten sie demnach jeweils mehrere tausend Euro.

Mit genauen Zahlen könne sie die Zunahme nicht belegen, sagte die Sprecherin. Doch die Polizei habe sich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit verstärkt vor der Gefahr zu warnen. Oft gäben sich die Betrüger als Enkel aus, die etwa Geld für eine lang ersehnte Eigentumswohnung bräuchten. Auch typisch: Vermeintliche Polizisten, die angeblich Bargeld beschlagnahmen «müssten», um Einbrechern zuvorzukommen.

Bei drei Anrufen am Freitag wurde den Opfern in Wittstock, Birkenwerder und Hohen Neuendorf erzählt, sie hätten viel Geld gewonnen. Um es zu erhalten, müssten sie allerdings - je nach Fall - eine Gebühr bezahlen oder Gutscheine erwerben. Ein 83-jähriger Rentner in Hohen Neuendorf kaufte Gutscheine im Wert von 3000 Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Viel Hoffnung auf Ermittlungserfolge gibt es indes nicht. Es sei sehr schwer, die Betrüger zu identifizieren, sagte die Polizeisprecherin. Die angezeigten Telefonnummern stimmten oft nicht, genauso wie die genannten Namen. Wenn man den Betrug nicht bemerke und Geld übergebe, «muss man leider davon ausgehen, dass man es nicht wiederbekommt».