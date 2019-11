Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Polizei beendet Gruppenschlägerei mit Pfefferspray

Die Berliner Polizei hat in Lichtenberg eine Schlägerei von rund 20 Personen mit dem Einsatz von Pfefferspray beendet. Wie die Polizei mitteilte, war es in der Nacht zu Sonntag kurz nach Mitternacht im Fennpfuhlpark zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen, bei denen einige Mitglieder betrunken waren. Danach habe sich eine Gruppe in Richtung Weißenseer Weg bewegt, wo eine etwa 20-köpfige Gruppe sie eingeholt und die Schlägerei begonnen habe.

Ein 19-Jähriger und ein 23-Jähriger erlitten Kopfverletzungen. Die Polizeibeamten fertigten drei Strafanzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung an. Der Anlass für die Schlägerei war noch unklar.