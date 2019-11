Verdächtiger nach versuchtem Totschlag in Hausflur gefasst

Er wurde im Treppenhaus seines Wohnhauses angegriffen und schwer am Kopf verletzt: Wenige Tage nach der Attacke auf einen 56-Jährigen in Wedding hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst.

Der 31-Jährige, wohl ein flüchtiger Bekannter des Opfers, sei am 14. November 2019 in Mitte festgenommen worden, teilte die Polizei am 15. November mit. Ein Richter sollte noch am Freitag (15.November) über eine Unterbringung des Verdächtigen in einer psychiatrischen Einrichtung entscheiden. Es gebe Hinweisen darauf, dass der Mann psychisch krank sei, hieß es.