Rassismus: Jugendliche, junge Frau und Zeuge attackiert

Ein 13-jähriger Junge ist in Berlin-Haselhorst von einem Unbekannten rassistisch beleidigt, verfolgt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Zunächst habe der Täter den Jugendlichen und seine 14 und 15 Jahre alten Begleiter fremdenfeindlich beleidigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann hob demnach auch den rechten Arm zum Hitlergruß, als die Gruppe am Dienstagnachmittag auf einer Parkbank im Lüdenscheider Weg saß.

Die Jugendlichen rannten dann vor dem Mann weg, wie die Polizei schilderte. Der Jüngste aus der Gruppe wurde jedoch von ihm eingeholt und geschlagen. Danach entkam der Angreifer. Der Junge wurde leicht am Kopf und im Gesicht verletzt. Zum Hintergrund des Angriffs sagte ein Polizeisprecher, die Jugendlichen hätten offenbar einen Migrationshintergrund. Der 13-Jährige sei deutscher Staatsangehöriger.

In einem weiteren Fall in Friedrichshain beleidigte ein Unbekannter eine 24-Jährige Frau in der Straßenbahnlinie M5 wegen ihrer Hautfarbe, wie der Sprecher sagte. «Als ein 21-Jähriger eingriff, schlug der Mann erst mit der Faust und dann mit einer Holzplatte auf ihn ein.» Zu der Tat kam es laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Haltestelle Landsberger Allee Ecke Danziger Straße. Der Täter entkam. Der 21-Jährige Helfer wurde mit Verletzungen an Arm und Kopf ambulant im Krankenhaus behandelt.