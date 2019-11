Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Geisel: Schutz jüdischer Einrichtungen bei Bedarf verstärken

Der Schutz jüdischer Einrichtungen in Berlin soll in Zukunft einer möglichen wachsenden Bedrohungen angepasst werden. Das versicherte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss. Nötige Baumaßnahmen an Synagogen oder anderen Gebäuden würden bei entsprechenden Anträgen umgesetzt. Man nehme die Sorgen der jüdischen Gemeinde «sehr ernst», sagte Geisel. Veränderungen bei der Gefährdungssituation und bei den notwendigen Schutzmaßnahmen würden regelmäßig analysiert.

© dpa

Daher gebe es seit kurzem auch den Runden Tisch von Politik und Gemeindevertretern und eine Arbeitsgruppe, die kurzfristig bei aktuellen Ereignissen zusammenkomme, sagte Geisel. Das sei bisher zweimal geschehen: am 8. Oktober, nachdem ein Mann mit einem Messer sich einer Berliner Synagoge näherte. Und am 10. Oktober, am Tag nach dem rechtsextremen Terroranschlag in Halle.

Geisel betonte aber auch: «Eine hundertprozentige Sicherheit kann niemand garantieren. Das ist leider so. Aber was für den Schutz jüdischer Einrichtungen getan werden kann, das tun wir.»