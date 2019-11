Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Denkmal für verfolgte Homosexuelle beschmiert

Unbekannte haben das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin-Mitte beschmiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entdeckte ein Sicherheitsdienst am Sonntagabend einen schwulenfeindlichen Schriftzug auf dem Mahnmal in der Ebertstraße (Ecke Hannah-Arendt-Straße). Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Im vergangenen Monat war bereits der Gedenkort für die erste deutsche homosexuelle Emanzipationsbewegung in Berlin-Moabit beschädigt worden.