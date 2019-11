Tödliche Messerstiche in Berliner Park: 35-Jähriger gesteht

Nach einem tödlichen Angriff auf einen 34 Jahre alten Mann in Friedrichshain hat der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht gestanden.

Er habe sich verfolgt und belästigt gefühlt, sagte der 35-jährige Beschuldigte am Donnerstag (07. November 2019) zu Prozessbeginn. Was den Ausschlag für die Stiche mit einem Messer gab, könne er allerdings nicht sagen. Der Bierbrauer soll bei der Tat im Mai 2017 unter einer akuten Psychose gelitten haben. Die Staatsanwaltschaft strebt seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.