Babyleiche in Lichtenrade: Spur führt zu 16-Jähriger

Rund vier Wochen nach dem Fund einer Babyleiche in Lichtenrade hat die Polizei eine 16-jährige Verdächtige ermittelt.

Zunächst hatte die Polizei am Mittwoch (06. November 2019) per Twitter eine Festnahme mitgeteilt, dies dann aber korrigiert. Zudem teilte die Staatsanwaltschaft mit: «Die Ermittlungen haben zu einer 16-Jährigen geführt.» Der Abgleich von DNA-Spuren an der weiblichen Babyleiche und einer Decke hätten den Tatverdacht erhärtet. Ermittelt wird nach Angaben eines Sprechers wegen des Verdachts, dass das kleine Mädchen getötet worden sein könnte.