Halloween in Berlin dieses Jahr vergleichsweise ruhig

Auch in diesem Jahr musste die Berliner Polizei zu Halloween stadtweit zu Einsätzen ausrücken.

Es habe aber keine größeren Vorkommnisse gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag (01. November 2019). Besondere Schwerpunkte waren am Donnerstagabend die Pallasstraße in Berlin-Schöneberg, sowie der Vorplatz am S-Bahnhof Gesundbrunnen. Was sich dort abspielte, sei aber «bei weitem nicht vergleichbar mit dem Vorjahr und 2017», hieß es vom Sprecher weiter. Demnach wurde Pyrotechnik gezündet und Eier auf Fahrzeuge geworfen. Außerdem musste die Polizei einige Platzverweise aussprechen.