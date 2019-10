Räuber bedrohen Späti-Verkäufer mit Axt

Zwei maskierte Räuber haben in Neukölln einen Späti-Verkäufer mit einer Axt bedroht und ihn ausgeraubt.

Nach ihrer Tat am frühen Donnerstagmorgen (24. Oktober 2019) sperrten sie den 35-Jährigen in dem Laden in der Okerstraße ein, wie die Polizei mitteilte. Demnach stahl das Duo Geld aus der Kasse, das Handy des Mitarbeiters und mehrere Schachteln Zigaretten. Mit dem Schlüssel, der auf dem Tresen lag, schlossen sie die Tür ab und liefen davon. Der Kollege des Ausgeraubten befreite ihn eine halbe Stunde später.