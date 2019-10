Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Zivilwagen der Polizei wird von Steinewerfern attackiert

Unbekannte haben ein Polizeiauto in Berlin-Alt-Treptow mit Steinen beworfen und die Windschutzscheibe zerstört. Einer der Polizisten wurde von Splittern getroffen, zwei erlitten einen Schock. In dem Zivilwagen waren drei Beamte am Samstagmorgen auf der Bouchéstraße unterwegs, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. «Der Wagen hatte Blaulicht auf dem Dach und war als Einsatzfahrzeug zu erkennen».

Unter der Brücke an der Jordanstraße warfen demnach Unbekannte mit Steinen. Ein Pflasterstein habe die Frontscheibe durchschlagen. Die Beamten haben ihren Dienst nicht fortsetzen können, eine ärztliche Versorgung sei aber nicht nötig gewesen. Die Steinewerfer konnten unerkannt flüchten. Der Hintergrund war zunächst unklar.