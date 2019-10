Wieder stehen in Berlin Autos in Flammen

Wie die Polizei am Freitag (11. Oktober 2019) mitteilte, bemerkte eine Anwohnerin in der Kopfstraße in Neukölln kurz nach Mitternacht ein Feuer an der Motorhaube eines parkenden Autos. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Motorhaube wurde jedoch stark beschädigt. Ein Brandkommissariat ermittelt.