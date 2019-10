Wieder brennende Autos in Berlin

Wie die Polizei mitteilte, brannte gegen 03.00 Uhr in Wilmersdorf ein Wagen in der Mecklenburgischen Straße komplett aus, zwei weitere Autos wurden beschädigt. Auch ein Auto in der Rauchstraße in Spandau sei ausgebrannt. Ein direkt dahinter geparktes Fahrzeug kam den Angaben zufolge ebenfalls zu Schaden. Zur Brandursache konnte die Polizei am Donnerstagmorgen keine Angaben machen.