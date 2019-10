Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Müller zu Halle: «Schlimmste Befürchtungen» liegen nahe

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat nach den tödlichen Schüssen in Halle sein Mitgefühl ausgesprochen. «Unsere Gedanken sind so kurz nach dem schrecklichen Geschehen zuallererst bei den beiden ums Leben gekommenen Menschen und ihren Angehörigen», sagte Müller am Mittwoch. Angesichts des hohen jüdischen Feiertages und des Tatorts lägen nun «schlimmste Befürchtungen nahe». Zunächst gelte es jedoch, eine Beruhigung der Lage und die Ergebnisse der Ermittlungen der Sicherheitsbehörden auf Bundesebene abzuwarten. «Unsere Berliner Behörden treffen die in unserer Stadt notwendigen Maßnahmen», betonte Müller. Juden auf der ganzen Welt feiern derzeit den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

