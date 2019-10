Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Maskierte Räuber überfallen Supermarkt mit Messern

Im Berliner Ortsteil Baumschulenweg haben vier bewaffnete Unbekannte einen Supermarkt überfallen. Die maskierten Täter bedrohten am späten Dienstagabend die beiden 29 und 32 Jahre alten Kassiererinnen in der Baumschulenstraße mit Messern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei forderte das Quartett die Angestellten auf, die beiden Kassen zu öffnen. Die Räuber nahmen anschließend das Geld und flüchteten.

