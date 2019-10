Fahrzeuge brennen in Marzahn und Reinickendorf

In der Nacht zu Freitag (04. Oktober 2019) haben Fahrzeuge in Marzahn und Reinickendorf gebrannt.

Ein Zeuge in der Marzahner Eichenhorster Straße bemerkte Flammen in einem Kleintransporter und wählte den Notruf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einsatzkräfte fanden den Transporter gegen 22.20 Uhr unverschlossen vor und löschten den Brand im Inneren des Wagens. In einem daneben geparkten, ebenfalls nicht abgeschlossenen Fahrzeug desselben Logistikunternehmens stellten die Beamten zudem eine bislang unbekannte Flüssigkeit auf Sitzen und Fußmatten fest, hieß es. Das Brandkommissariat ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung.