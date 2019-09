Zwei besetzte Gebäude in Berlin: Polizei weiter im Einsatz

Unbekannte dringen in zwei leerstehende Industriegebäude ein. Die Polizei rückt zu stundenlangen Großeinsätzen aus.

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Friedrichshain haben Unbekannte am Samstag zwei leerstehende Industriegebäude besetzt. Das Gebäude in der Landsberger Allee 54 wurde am Abend geräumt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Zuvor hatte er von einer «Herausforderung» gesprochen. Drei Aktivisten hätten das Gebäude einer ehemaligen Brauerei mit Kletterausrüstung erklommen, erklärte er.