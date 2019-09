Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Vermummte besetzen zwei Industriegebäude in Berlin

In Berlin-Friedrichshain sind Unbekannte in zwei leerstehende Industriegebäude eingedrungen und haben diese besetzt. Sowohl in der Landsberger Allee 54 als auch in der Frankfurter Allee rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. In der Landsberger Allee wurden am Samstagnachmittag zunächst acht Personen festgestellt, ohne, dass diese identifiziert werden konnten, wie ein Sprecher sagte. Insgesamt 80 Einheiten seien vor Ort, darunter auch technische Einsatzkräfte mit Kletterausrüstung. Die Polizei stehe in Kontakt mit dem Eigentümer, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Auch eine Räumung des Gebäudes schloss der Sprecher nicht aus.

© dpa

Nach Informationen eines dpa-Reporters hielten sich auf dem Dach mehrere Vermummte auf, einige trugen Kletterausrüstung. Sie hängten Transparente auf mit Aufschriften wie «Smash the Cistem» sowie «One Struggle One Fight». Auf der gegenüberliegenden Straßenseite versammelten sich laut Sprecher vorübergehend 80 bis 100 Menschen, die sich mit den Besetzern mit Pfiffen und Rufen solidarisierten.

Auf der linken Internetseite Indymedia tauchte am Samstagmittag ein Schreiben auf, in dem die Autoren angaben, hinter den Aktionen zu stecken. «Wir haben im Rahmen der Tumalwat-Aktionstage die ehemalige Brauerei in der Landsberger Alle 54 besetzt», hieß es dort. Die Landsberger Allee war Richtung Marzahn gesperrt.

Auch an der Frankfurter Allee war die Polizei eigenen Angaben zufolge mit rund 100 Kräften vor Ort, auch um zu verhindern, dass weitere Aktivisten in das Gebäude eindringen. Wie viele Personen sich dort im Gebäude aufhielten, war zunächst nicht bekannt.