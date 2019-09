Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Einsätze an besetzten Häusern in Friedrichshain beendet

Die Polizei hat in der Nacht ihre Einsätze an zwei besetzten Gebäuden in Berlin-Friedrichshain beendet. Schon am frühen Abend räumten die Einsatzkräfte eine ehemalige Brauerei auf der der Landsberger Allee. Dort nahmen sie am Samstagabend 14 Verdächtige fest, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. An einer Spontankundgebung vor dem Haus beteiligten sich laut Polizei 50 Demonstranten. Die Polizei war mit rund 80 Kräften im Einsatz.

Gegen 0.30 Uhr verließen ungefähr 80 Menschen das andere Gebäude in der Frankfurter Allee 187 in unterschiedliche Richtungen. Im Gebäude fanden die Beamten daraufhin niemanden mehr. Festnahmen habe es zunächst keine gegeben. Das Haus wurde am frühen Sonntagmorgen dem Eigentümer übergeben. Vor diesem Gebäude hatten sich laut Polizei zeitweise rund 100 Menschen versammelt, die sich mit den Besetzern solidarisierten. Zwischenzeitlich waren rund 100 Kräfte auf der Frankfurter Allee im Einsatz.