Aktivisten halten Gebäude bis in die Nacht besetzt

Dutzende Menschen dringen am Wochenende in zwei leerstehende Industriegebäude ein, um gegen Leerstand und Spekulationen zu demonstrieren. Ein Haus wird von der Polizei geräumt, ein anderes verlassen die Demonstranten freiwillig.

Berlin (dpa/bb) - Dutzende Vermummte haben am Wochenende zwei leerstehende Industriegebäude im Berliner Stadtteil Friedrichshain besetzt. Die Polizei war an beiden Orten mit einem Großaufgebot im Einsatz, der bis in die Nacht andauerte. Während die Besetzer ein Haus auf der Frankfurter Allee in der Nacht zum Sonntag laut Polizei freiwillig verließen, räumten die Einsatzkräfte bereits am Samstagabend eine ehemalige Brauerei auf der Landsberger Allee 54 und nahmen dabei zunächst 14 Verdächtige fest. Ein Polizeisprecher sprach von einer «Herausforderung». Drei Aktivisten hätten das Gebäude einer ehemaligen Brauerei mit Kletterausrüstung erklommen, erklärte er.