Polizei sucht mit Bildern nach Supermarkt-Dieben

Zwei Männer sollen einen Supermarkt in Spandau überfallen und einen Ladendetektiv mit einem Auto angefahren haben. Mit am Donnerstag veröffentlichten Fotos sucht die Berliner Polizei nun nach den zwei mutmaßlichen Tätern. Die Männer stehen im Verdacht, im März Waren aus einem Supermarkt im Ortsteil Hakenfelde gestohlen zu haben. Anschließend wollten sie den Angaben zufolge mit einem Auto flüchten. Obwohl sich ein 39-jähriger Ladendetektiv dem Fluchtauto in den Weg stellte, fuhren die Männer los und nahmen den auf der Motorhaube liegenden Mann ein Stück weit mit. Dieser flog in einer Kurve vom Auto und wurde verletzt.

