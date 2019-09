Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Brandanschläge auf Autos: Kripo fasst Serientäter

Im Kampf gegen die vielen Brandstiftungen an Autos in Berlin hat die Kriminalpolizei einen Erfolg erzielt. Die Fahnder konnten einen mutmaßlichen Serientäter auf frischer Tat ertappen und festnehmen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Verdächtige wurde bereits vor fünf Wochen, am 6. August, in Hamburg gefasst. Er soll nach Angaben der Polizei keine politischen Motive haben.

Die wegen der zahlreichen Brandstiftungen eingesetzte Kripo-Ermittlungsgruppe «Nachtwache» hatte den Mann als Verdächtigen im Visier. Es sei ihm aber gelungen, die Stadt zu verlassen und sich nach Hamburg abzusetzen. Auch dort wollte er ein Auto anzünden. Dabei wurde er dann erwischt.

Der Mann war laut Polizei bereits vorher wegen ähnlicher Delikte verurteilt worden. Er habe drei Brandstiftungen in Berlin zugegeben. Nun will die Polizei klären, ob er auch weitere 28 Brandstiftungen verübt hat. Die Polizei sprach von einem Erfolg und kündigte an, die Ermittlungsgruppe wieder aufzulösen. Sie war im Juli eingerichtet worden.

Im August lag die Zahl der angezündeten oder durch Flammen beschädigten Autos in Berlin bei mehr als 300. Inzwischen dürfte sie noch höher sein. Nur bei einem kleineren Teil der Anschläge geht die Polizei von politischen Motiven aus. In den meisten Fällen geht sie von anderen Gründen aus - Vandalismus, pyromanische Tendenzen, Racheaktionen im privaten Umfeld und Versicherungsbetrug.