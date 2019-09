Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Weinflasche ins Gesicht geschlagen: Verdächtiger gefasst

Zehn Tage nach einem gefährlichen Angriff gegen einen jungen Mann in Eichstätt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in Berlin gefasst. Der 25-Jährige soll dem 19-jährigen Opfer mit Wucht eine Weinflasche ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 19-Jährige erlitt tiefe Schnittverletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Kripo ermittelt wegen versuchter Tötung, die Spuren führten zu dem 25-jährigen Berliner. Dieser wurde am Mittwoch festgenommen und sollte einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

