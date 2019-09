Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Einbrüche in Geschäfte: 23-Jähriger vor Gericht

Einem 23-jährigen Mann, der an mehreren Einbrüchen beteiligt gewesen sein soll, wird ab heute der Prozess vor dem Landgericht gemacht. Der Angeklagte soll mit zwei Komplizen im Februar 2019 in einer Buchhandlung im Stadtteil Friedrichshain rund 3300 Euro erbeutet haben. Etwa drei Monate später habe er sich mit einem anderen Mittäter Zugang zu einer geschlossenen Gaststätte in Kreuzberg und anschließend zu einem weiteren Lokal in der Nähe verschafft. Beim letzten Einbruch sei der Angeklagte von der Polizei gestellt worden. Bei der anschließenden Festnahme habe er Vollstreckungsbeamte angegriffen. Drei Verhandlungstage sind geplant.

