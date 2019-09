Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Rassistische Beleidigungen an Haltestelle: Ermittlungen

Ein Mann und eine Frau haben an einer Straßenbahnhaltestelle in Berlin-Mitte wartende Passanten rassistisch beleidigt. Das Duo - beide betrunken - habe an der Haltestelle in der Seestraße Ecke Müllerstraße am späten Freitagabend zunächst einen 19-Jährigen angepöbelt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Anschließend hätten der Mann und seine Begleiterin einen 28-Jährigen rassistisch beleidigt. Die alarmierten Beamten nahmen den 37-Jährigen und die 33-Jährige vorläufig fest. Der Staatsschutz ermittelt.

