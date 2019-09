Prozess gegen Arzt: Verdacht des sexuellen Missbrauchs

Ihm wird vorgeworfen, er habe dabei ein Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungsverhältnis ausgenutzt, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Am Freitag, den 6. September 2019 berichteten darüber Buzzfeed News und Vice. Der Prozess beginnt am 2. April 2020 vor dem Amtsgericht in Berlin-Tiergarten . Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren langwierig und mündeten in die Anklageschrift vom 4. Februar 2016. Dass es bis zum Prozessbeginn jetzt so lange dauerte, lag laut dem Gericht daran, dass «die Sache sehr umfangreich und streitig» sei. Das Gericht setzte elf Termine für den Prozess fest.