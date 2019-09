Mordprozess gegen Rocker: Gemeinse Erklärung statt Plädoyer

Berlin (dpa/bb) – Im Berliner Mordprozess gegen Rocker der Hells Angels wegen tödlicher Schüsse in einem Wettbüro haben die Anwälte von sieben der zehn Angeklagten anstelle eines Plädoyers eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Die fast fünfjährige Verhandlung stelle sich aus ihrer Sicht als eine «einzige Bemühung des Gerichts zur Verteidigung und Bestätigung seiner früh, zu früh gewonnenen Überzeugung dar», verlas einer der Anwälte am Donnerstag. Zum Urteil könnte es nach Planungen des Landgerichts Ende Oktober kommen.

In der Erklärung der Verteidiger hieß es, sie würden ein klassisches Plädoyer für sinnlos halten. So seien Beschlüsse der Richter im Laufe des Verfahrens immer Länger geworden, «weil man alles Entlastende, was diese Hauptverhandlung zu Tage gefördert hat, für unbeachtlich erklären und weg argumentieren musste». Ihre Erklärung sei «der letzte Versuch, der Stimme der Vernunft Gehör zu verschaffen».

13 teils vermummte Männer waren am 10. Januar 2014 hintereinander in das Wettspiel-Café in Berlin-Reinickendorf marschiert. Der Mann an der Spitze hielt eine Pistole in der Hand und feuerte auf den 26-jährigen Geschädigten. Der Anschlag vor laufenden Überwachungskameras dauerte 25 Sekunden. Der Prozess geht am Donnerstag weiter.