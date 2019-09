Mordprozess gegen Rocker: Erklärung statt Plädoyer

13 teils vermummte Männer waren am 10. Januar 2014 hintereinander in das Wettspiel-Café in Berlin-Reinickendorf marschiert. Der Mann an der Spitze hielt eine Pistole in der Hand und feuerte auf den 26-jährigen Geschädigten. Der Anschlag vor laufenden Überwachungskameras dauerte 25 Sekunden. Der Prozess geht am Donnerstag weiter.