Tödliche Messerstiche in Berlin-Britz: Polizei sucht Zeugn

Mach einem tödlichen Angriff auf einen 40-jährigen Mann im Berliner Stadtteil Britz im Bezirk Neukölln sucht die Polizei nach Zeugen. Außerdem veröffentlichte sie am Donnerstag ein Foto des Toten, eines Deutsch-Kasachen, und fragte, wer ihn gekannt habe.

Opfer und Täter waren am Mittwochvormittag vor einem Wohnhaus am Bruno-Taut-Ring in einen lauten Streit geraten. Dann stach der Täter mehrfach auf seinen Widersacher ein, der blutend zusammenbrach. An den Wunden im Oberkörper starb das Opfer kurz darauf im Krankenhaus.