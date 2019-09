Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Wettbüro in Wedding überfallen

Ein Wettbüro ist in Berlin-Wedding von einem Unbekannten überfallen worden. Der Räuber bedrohte den 25 Jahre alten Mitarbeiter des Geschäfts in der Luxemburger Straße mit einem Messer und forderte die Einnahmen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Täter ergriff am Dienstagabend mit seiner Beute die Flucht. Am Morgen war er zunächst noch nicht gefasst.

