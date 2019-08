Massenschlägerei auf offener Straße in Neukölln

Bis zu 50 Menschen haben sich in Berlin-Neukölln eine Schlägerei geliefert und für eine Straßensperrung sowie einen mehrstündigen Polizeieinsatz gesorgt.

Am Dienstagnachmittag (28. August 2019) sei zunächst ein Auto auf der Weserstraße angegriffen worden, in dem zwei Männer unterwegs waren, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte. Ob das Auto fuhr oder parkte, war zunächst unklar.