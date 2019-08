Schüsse in Treptow? Polizei ermittelt

Die Polizei geht einer möglichen Straftat im Berliner Ortsteil Alt-Treptow nach.

In der Nacht zu Mittwoch, den 28. August 2019 hätten Zeugen Schüsse gehört sowie einen schwer verletzten Mann gesehen, sagte eine Polizeisprecherin. Am Einsatzort trafen die Beamten aber niemanden an. Sie fanden lediglich Blut am Boden sowie ein Fahrrad. Auch eine weiträumige Suche in der Lohmühlenstraße hätte bislang keine Erkenntnisse gebracht. Zunächst berichteten Medien von dem Vorfall.