Tankstelle mit Schusswaffe überfallen

Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Berlin-Lichterfelde ist ein 38 Jahre alter Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden.

Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch (28. August 2019) sagte, forderte ein maskierter Räuber am Dienstagabend von einem Mitarbeiter der Tankstelle in der Hildburghauser Straße die Herausgabe der Einnahmen sowie Zigaretten. Als ein Auto auf das Gelände fuhr, kam der Angestellte der Forderung nach. Der Maskierte floh mit der Beute. Der 38-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe der Beute war zunächst unklar.