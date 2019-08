Tochter der Ex-Partnerin missbraucht und gefilmt: Geständnis

Dem Mann aus Berlin-Spandau , der seit fünf Monaten in Untersuchungshaft sitzt, werden sieben Fälle in der Zeit von 2011 bis 2016 zur Last gelegt. «Sämtliche Taten nahm er mit einer im Raum aufgestellten Kamera auf», heißt es in der Anklage. «Die Aufnahmen schnitt er zu insgesamt mindestens 669 Videos zusammen.»