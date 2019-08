Auto angezündet: Polizei fasst mutmaßliche Brandstifterin

Eine mutmaßliche Auto-Brandstifterin ist von der Berliner Polizei gefasst worden.

Die 56-jährige Frau soll in der Nacht zu Donnerstag (22. August 2019) in Moabit einen Mercedes angezündet haben, wie die Polizei mitteilte. Weiter hieß es: «Die bisherigen Ermittlungen deuten auf eine Beziehungstat hin. Ein Zusammenhang mit anderen Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen in Berlin ist nicht erkennbar.»