Jugendlicher Einbrecher im Wedding festgenommen

In der Nacht auf Dienstag haben Polizisten einen 17-jährigen Einbrecher in Berlin Wedding festgenommen. Gegen 3.30 Uhr rief ein Anwohner die Polizei, weil ein Jugendlicher das Fenster eines Lokals am Nordufer beschädigt habe. Das teilte die Polizei Berlin am Dienstag mit. Der Einbrecher sei in das Lokal eingestiegen und kurz darauf mit Beute geflüchtet, darunter Geld und technische Geräte. Polizeibeamte nahmen den Jugendlichen kurz darauf in der Nähe fest und übergaben ihn an die Kriminalpolizei. Gegen ihn wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

