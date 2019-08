Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Menschen in Berlin homophob und rassistisch angegriffen

Mehrere Menschen sind am Wochenende in Berlin beleidigt worden. Ein junger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen in Berlin-Friedrichshain homophob beschimpft und getreten. Fünf Männer sollen den 22-Jährigen auf der Warschauer Brücke gefragt haben, ob er schwul sei. Als er das bejahte, soll er beschimpft worden sein. Außerdem soll einer der Männer ihm das Handy aus der Hand getreten haben, wie die Polizei mitteilte.

Bereits am Samstagnachmittag wurde eine Familie in Tempelhof nach Polizeiangaben «fremdenfeindlich beschimpft». Ein Mann soll eine 33-Jährige, die komplett verschleiert war, sowie ihre vier Kinder rassistisch beleidigt haben. Als ein Zeuge ihn zur Rede stellen wollte, flüchtete er demnach. In beiden Fällen ermittelt der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz.

Am Freitagabend war eine Familie in Alt-Hohenschönhausen unterwegs, als ihr der Hundebesitzer entgegenkam und sie nach Polizeiangaben «fremdenfeindlich beleidigte». Er hetzte seinen Bullterrier auf den Vater. Zuvor hatte sich das Kind dem Hund genähert, woraufhin der Halter die Familie rassistisch beleidigt haben soll. Außerdem soll er den Vater aufgefordert haben, das Kind wegzunehmen. Der Hund soll dem Vater in den Bauch gebissen haben. Außerdem soll der Hundehalter den Mann getreten und mit der Faust gegen die Stirn geschlagen haben. Der Vater wurde ambulant versorgt. Der Hundebesitzer kam für kurze Zeit in Polizeigewahrsam. Auch in diesem Fall ermittelt der Staatsschutz.