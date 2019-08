Kontrolleur rassistisch beleidigt und gebissen

Ein Fahrkarten-Kontrolleur ist in Wedding von einer Frau rassistisch beleidigt und gebissen worden.

Der 36-jährige Kontrolleur verlangte am Donnerstag (15. August 2019) in der U 9 die Fahrkarte der 41-jährigen Frau, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau weigerte sich und verließ am Bahnhof Amrumer Straße die Bahn. Der Kontrolleur soll hinterher gegangen sein und die Frau am Arm gefasst haben, um sie an der Flucht zu hindern. Daraufhin soll die Frau den Mann beleidigt und ihm in den Finger gebissen haben.