Firmentransporter brennt: Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Firmentransporter hat in Oberschöneweide Feuer gefangen - die Polizei vermutet Brandstiftung.

Ein Anwohner bemerkte in der Nacht zu Donnerstag (15. August 2019) das brennende Fahrzeug in der Zeppelinstraße, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Feuerwehr löschte das Feuer, jedoch wurde der Wagen durch den Brand stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

In den vergangenen Wochen sind nachts immer wieder Privatautos oder Transporter in Flammen aufgegangen. Zuletzt brannten in der Nacht zu Dienstag zwei Kleintransporter in Berlin-Hellersdorf.