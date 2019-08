Antisemitische Vorfälle werden meist nicht angezeigt

In Berlin werden 80 Prozent schwerwiegender antisemitischer Vorfälle nach Vermutung der Generalstaatsanwaltschaft nicht angezeigt.

Dies solle sich ändern und das Vertrauen in die Strafverfolgung gestärkt werden, sagte die Antisemitismusbeauftragte der Generalstaatsanwaltschaft, Claudia Vanoni, am Mittwoch (14. August 2019) im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. Betroffene hätten beispielsweise Angst, in einem Prozess auf Täter zu treffen. Berlin war das erste Bundesland, das eine solche Stelle in der Strafverfolgungsbehörde eingerichtet hat.