Streit beim Einchecken in Tegel: Easyjet nimmt Vorfall ernst

An einem zusätzlichen Gepäckstück auf einem Berliner Flughafen soll sich die Auseinandersetzung entzündet haben. Nun ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz.

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Streit auf dem Berliner Flughafen Tegel soll ein Passagier beim Einchecken von einer Mitarbeiterin antisemitisch beschimpft worden sein. Der 50-Jährige, der laut Polizei eine Halskette mit Davidstern trug, konnte den Flug nicht antreten. Eine Polizeisprecherin sagte am Sonntag, gegen die Frau werde wegen Beleidigung mit fremdenfeindlichen Hintergrund ermittelt.

Die Fluggesellschaft Easyjet bestätigte am Sonntag auf Anfrage, dass der Mann am Samstag nicht an Bord ging. Der Vorfall werde sehr ernst genommen. Zugleich hieß es, es gebe keine Hinweise auf Diskriminierung durch das Flughafenpersonal.