Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Maskierter bedroht Tankstelleangestellten mit Beil

Mit einem Beil hat ein maskierter Unbekannter den Mitarbeiter einer Tankstelle in Berlin-Lichterfelde bedroht und die Kasse ausgeraubt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, betrat der Vermummte in der Nacht gegen 3.00 Uhr die Tankstelle am Barnackufer und verlangte Geld. Der 23-jährige Angestellte händigte dem Räuber den Kasseninhalt aus und blieb unverletzt. Der Räuber flüchtete zu Fuß in Richtung Giesensdorfer Straße. Zum Höhe der Beute macht die Polizei keine Angaben.

© dpa