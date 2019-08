Leichenfund in Grunewald: Ermittlungen laufen

Der 51-Jährige war am Mittwochabend leblos neben einer Bahntrasse in der Halenseestraße in Wilmersdorf gefunden worden. Er wies nach Polizeiangaben schwere Verletzungen am Oberkörper auf. Eine Obduktion erhärtete den Verdacht, dass der Mann umgebracht wurde. Medien zufolge soll er erstochen worden sein.