Taxifahrer in Tempelhof von Fahrgästen ausgeraubt

Ein Taxifahrer ist in Berlin-Tempelhof von zwei Fahrgästen ausgeraubt worden. In der Nacht zu Montag hatte der 73-Jährige die beiden Unbekannten zunächst am Schlesischen Tor in Berlin-Kreuzberg mitgenommen, wie die Polizei mitteilte. Am Fahrtziel U-Bahnhof Alt-Tempelhof zog einer der unbekannten Männer eine Schusswaffe und forderte Geld. Sein mutmaßlicher Komplize, der auf der Rückbank saß, legte einen Arm um den Hals des Fahrers.

© dpa

Der bewaffnete Mann entwendete das Portemonnaie des Fahrers aus der Mittelkonsole. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der Fahrer blieb unverletzt, ein Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.