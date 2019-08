Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Erneut drei Autos in Berlin angezündet

In Berlin sind erneut mehrere Autos in Brand gesetzt worden. In Wedding brannte in der Nacht zu Samstag in der Seestraße ein geparktes Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen wurde durch die Flammen demnach vorne beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Taxifahrer, der die Flammen sah, hielt an und begann das Feuer mit seinem Trinkwasser zu löschen. Gemeinsam mit zwei weiteren Passanten, die es ihm gleich taten, löschte er den Brand.

Einige Stunden später brannten zwei Autos auf einem Parkplatz im Michael-Bohnen-Ring in Neukölln. Laut Polizei wurden beide Wagen durch die Flammen vollständig zerstört. Bei einem weiteren Auto war die Heckscheibe eingeschlagen worden. Verletzt wurde auch hier niemand. Ein Autofahrer hatte auf der Suche nach einem Parkplatz die Flammen gesehen. Die Polizei geht bei den Feuern in Wedding und Neukölln von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

In diesem Jahr brannten laut Polizei bereits mehr als 320 Fahrzeuge. Etwa 190 seien direkt angezündet und etwa 130 durch übergreifende Flammen beschädigt oder zerstört worden. Beim überwiegenden Teil der Angriffe vermuten die Ermittler keine politischen Motive.

Zu Beginn vergangener Woche hatte die Polizei die Ermittlungsgruppe «Nachtwache» ins Leben gerufen. Fünf Beamte des Landeskriminalamtes sollen jetzt vor allem die Brandstiftungen an Autos aufklären. Angekündigt wurden auch verstärkte Polizeistreifen.